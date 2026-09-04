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İsrail, Lübnan'da alıkoyduğu 4 kişiyi serbest bıraktı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde alıkoyduğu 4 kişiyi Nakura'da Kızılhaç'a teslim etti. Serbest bırakılanların kimlikleri henüz açıklanmadı. Netanyahu, daha önce 5 sivilin bırakılacağını duyurmuş, ancak Lübnanlı kaynaklar 1 kişinin teslim alındığını, diğerlerinin 4 Eylül'de teslim edileceğini bildirmişti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinden alıkoyduğu 4 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Lübnan'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden alıkoyduğu 4 kişiyi sınır bölgesindeki Nakura'da Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teslim etti.

Lübnan ordusu da ülkenin güneyindeki Mansuri bölgesinde esirleri ICRC'den teslim aldı.

Serbest kalanların kimliklerine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, 1980'lerin ortalarında Lübnan'da kaçırılarak öldürülen Yahudi dini liderlerinin cenazelerinin bulunması çabaları karşılığında, İsrail'in işgali altındaki Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerince alıkonulan 5 sivilin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklamasında, Lübnanlı 5 sivilin "bir terör örgütü üyesi olmadıklarının ve terör faaliyetlerine karışmadıklarının anlaşıldığı, bu nedenle İsrail'de tutulmaya devam edilmeleri için hiçbir gerekçe bulunmadığı" aktarılmıştı.

Lübnanlı üst düzey bir kaynak ise sadece 1 Lübnanlı esirin teslim alındığını, diğerlerinin 4 Eylül'de teslim alınacağını bildirmişti.

İsrail ordusunun, Lübnan'a karadan saldırılara başladığı 2024'ten sonra ülkenin güneyindeki işgal ettiği bölgelerde çeşitli zamanlarda 30'a yakın Lübnanlıyı alıkoyduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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