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İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da evleri ateşe verdi

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İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun'da evleri ateşe verdi, Ayta el-Cebel'de patlamalar yaptı. Saldırılarda binlerce ölü ve yaralı var, milyonlarca kişi yerinden edildi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerde evleri ateşe verdiği ve patlamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Beyt Yahun beldesinde sivil konutları ateşe verdi.

İsrail ordusunun ayrıca sabah saatlerinde aynı vilayette yer alan Ayta el-Cebel beldesinin dış kesimlerinde iki ayrı patlama gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 318 kişi yaralandı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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