İsrail, Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın Nakura beldesinde birçok evi yıktı

İsrail ordusu, 2 Mart'tan itibaren sürdürdüğü saldırılar kapsamında, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde pek çok evi patlayıcılarla yıktı. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1422'ye yükselirken, yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bini geçti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde sınır hattına yakın Nakura beldesinde çok sayıda evi patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Nakura beldesinde birçok evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Evlerin yıkıldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 31 Mart'ta kara saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını, Lübnan'ın İsrail sınırında bulunan köy ve beldelerindeki tüm evleri yıkacaklarını söylemişti.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1422'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
