İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tuffahta beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Sayda kentine bağlı Tuffahta beldesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, hedef alınan noktaya giderken bir sağlık görevlisi de yaralandı.

Tuffahta beldesi üzerinde İsrail savaş uçakları uçmayı sürdürüyor.

Bu arada, İsrail'in gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 19'a yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.