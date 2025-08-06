İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Tulin beldesinde insansız hava araçları ile düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen gerçekleşti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait İHA'lar, Lübnan'ın güneyindeki Tulin beldesinde bir motosikleti hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor

Bu sene verim yüksek! Kilosu 300 TL'ye satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi karıştıran çete reisinin ifadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.