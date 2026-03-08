Haberler

İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırılarına devam ediyor

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği hava saldırılarında, can kaybı ve yaralanmalar yaşandığı, hükümet binalarında hasar meydana geldiği bildirildi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da toplam 294 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında can kaybı ve yaralanmalar olduğu, bir hükümet binasında hasar meydana geldiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Sur bölgesindeki Eş-Şaitiye köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu can kaybı ve yaralanmalar olduğu belirtildi ancak konuya dair detay verilmedi.

İsrail ordusunun, Tebnin'e düzenlediği saldırılarda kentteki hükümet sarayında büyük hasar oluştuğu kaydedildi.

Nebatiye iline bağlı Bint Cubeyl'deki Reşaf ile Sırbin beldeleri de İsrail savaş uçaklarınca bombalandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ
