İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı İzmir ve Aydın'da protesto edildi

İzmir ve Aydın'da vatandaşlar, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Cuma namazının ardından Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde İzmir'deki Bilal Saygılı Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

"Şehitlere rahmet, Filistin'e destek", "Adalet susarsa, mezarlar konuşur" ve "Güvenlik değil, yok etme politikası" yazılı dövizler taşıyan alandakiler, boykot ürünlerinin yer aldığı broşürler dağıttı.

Grup adına açıklama yapan Eğitime Destek Platformu İzmir İl Başkanı Gökhan Temur, filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Filonun insani yardım amacıyla yola çıktığını vurgulayan Temur, şunları kaydetti:

"İsrail güçlerince uluslararası sularda yapılan saldırı, açık biçimde kabul edilemez bir müdahaledir. Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğü ihlal edildi. Bu ilkenin ihlal edilmesi, uluslararası düzenin temelini zedeleyen bir yaklaşımdır. Filo insani yardım amacı taşıyor. Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu tür gelişmeler karşısında uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi, insani değerlerin korunması açısından hayati önemdedir. Temennimiz ve inancımız odur ki en kısa zamanda Gazze özgürlüğüne kavuşacak, zulüm sona erecek ve özgür bir Gazze, insanlığın ortak vicdanında yerini bulacaktır."

İsrail aleyhine sloganlar atan gruptakiler daha sonra dağıldı.

Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesinde de Ramazan Paşa Camisi önünde bir araya gelen Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıdı.

Grup adına konuşma yapan Filistin'e Destek Platformu İl Başkanı Muhammed Çöl, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince uluslararası sularda yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Filonun Gazze'de yaşanan insani felakete dikkati çekmek ve bölgeye temel insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını ifade eden Çöl, "Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum, kabul edilmesi mümkün olmayan bir noktaya gelmiştir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu yakından takip edilmektedir. Sürecin her aşaması dikkatle izlenmekte ve gerekli adımlar atılmaktadır." dedi.

Gruptakiler açıklamanın ardından dua etti.

Programa AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.