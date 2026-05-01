İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Ardahan'da protesto edildi

Güncelleme:
Ardahan'da vatandaşlar, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Cuma namazının ardından Serhat Ulu Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Eğitime Destek Platformu Başkanı Mukadder Arif Yüksel, filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Filonun insani yardım amacıyla yola çıktığını vurgulayan Yüksel, "İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, açık biçimde kabul edilemez bir müdahaledir. Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğü ihlal edildi. Bu ilkenin ihlal edilmesi, uluslararası düzenin temelini zedeleyen bir yaklaşımdır. Filo insani yardım amacı taşıyor. Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananlara da değinen Yüksel, "Sivillerin hedef haline geldiği, yaşam alanlarının daraldığı ve insani yardımın dahi tartışma konusu yapıldığı bir ortamdan söz ediyoruz." diye konuştu.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Yüksel, "Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Gazze'de yaşanan insani krizin derinleşmesine seyirci kalınmamalıdır. Temennimiz en kısa zamanda Gazze'nin özgürlüğüne kavuşmasıdır." dedi.

Grup, atılan sloganların ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
