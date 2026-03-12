İsrail Ordusu İran'a Yeni Saldırılar Başlattı
İsrail ordusu, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından, İran'ın başkenti Tahran'da çeşitli noktalarda şiddetli patlamaların yaşandığı bildiriliyor. Saldırılar, bölgedeki gerginliği artırırken, uluslararası toplumdan dikkat çekici tepkiler gelmesi bekleniyor.
İsrail ordusunun İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından başkent Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geliyor
Kaynak: AA / Tolga Akbaba