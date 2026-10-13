İsrail ordusunun ilerleyişi, Şucaiye'de onlarca Filistinli aileyi evlerinden etti

İsrail ordusunun ilerleyişi, Şucaiye'de onlarca Filistinli aileyi evlerinden ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazze'nin doğusundaki Şucaiye'de onlarca Filistinli aile, İsrail ordusunun batıya ilerlemesinin ardından evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail ordusu, kontrol bölgesi sınırını belirleyen beton blokların yerini değiştirerek kontrol alanını yerleşim bölgelerine genişletmişti.
GAZZE, 13 Ekim (Xinhua) -- Gazze'nin doğusundaki Şucaiye mahallesinde eşyalarını toplayan Filistinliler, 11 Ekim 2026.
Gazze'nin doğusundaki Şucaiye mahallesinde yaşayan onlarca Filistinli aile, İsrail ordusunun batıya doğru ilerlemesinin ardından evlerini terk etmek zorunda kaldı.
İsrail ordusu, kontrol bölgesinin sınırlarını belirleyen sarı beton blokların yerini değiştirerek kontrol alanını yeni yerleşim bölgelerini kapsayacak şekilde genişletmişti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua