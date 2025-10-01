Haberler

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırısı: 14 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Gazze'nin kuzeyindeki şehir ve Nusayrat Mülteci Kampı hedef alındı. Saldırılarda özellikle Ebu Kemil ailesinin evi ve El-Fellah okulu vuruldu.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ile orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Kemil" ailesinin evini bombaladı. Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı El-Fellah okulu vuruldu. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze kentinin güneybatısındaki İslam Üniversitesi çevresinde bulunan binaları ateşe verdi, çok sayıda binada ağır hasar oluştu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bulunan Muhayyem el-Cedid bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da kuraklık krizi! 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

O şehrimizde felaket çanları çalıyor! 10 gün boyunca su verilemeyecek
Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Maç sonunda sinirden konuşamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.