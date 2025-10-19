Haberler

İsrail Ordusunun Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusunun, varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin Cibaliya bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi yaralandı. Yardım ekiplerinin bölgeye ulaşamadığı bildirildi.

Durumun tehlikesinden ötürü yardım ekiplerinin bölgeye ulaşamadığı kaydedildi.

Saldırı, 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen Gazze'de gerilimin sürdüğünü ortaya koyuyor. Söz konusu bölge, İsrail'in "sarı hat" olarak adlandırdığı askeri bölgelerin yakınında yer alıyor.

İsrail ordusu bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a da hava saldırısı düzenlemişti.

Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapacağı aktarılmıştı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına göre, Gazze içinde "sarı hat" diye isimlendirilen bölgelere çekilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar



