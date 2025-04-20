İsrail Ordusunun Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 29 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine gece saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu 29 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde bulunan yerinden edilenlerin barındığı çadırlara ve sivillerin yaşadığı evlere şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampında "Derviş" ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail askeri araçlarından Megazi Mülteci Kampının doğusuna yoğun ateş açıldı.

Güneydeki saldırılar

Güneydeki Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların insansız hava aracıyla (iHA) bombalanması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Han Yunus'un Abesan el-Kebira kasabasının El-Ferahin bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralı bilgisi henüz teyit edilemedi.

Han Yunus'un doğusunda gümrük kontrol bölgesinde bir evi hedef alan saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kentin El-Menara Mahallesinde "Akkad" ailesine ait eve düzenlenen bombardımanda da 2 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Refah kentinin kuzeybatısında Mevasi bölgesini hedef alan topçu saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail donanmasına ait botlar, Refah kentinin kıyı şeridine doğru ateş açtı.

Kentin doğusunda Kef Sufa bölgesini hedef alan hava saldırısında da 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzeydeki saldırılar

Kuzeyde Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesinde sivillerin bulunduğu bir nokta hedef alındı, bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti. Kuzeydeki Gazze kentinde de sivillere ait binalar patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde En-Nahil Caddesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü.

Kentin güneydoğusunda Zeytun Mahallesinde Arayis Vadisi Caddesini hedef alan bombardımanda da 1 baba ve çocuğu hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail topçu birliklerinin Beyt Lahiya'ya düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.