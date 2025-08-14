İsrail Ordusunun Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki farklı noktalara sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve insani yardım alabilmek için bekleyenleri hedef aldı.

Han Yunus'taki sözde insani yardım dağıtım merkezleri yakınlarında yardım bekleyenlere ateş açılması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze şehir merkezindeki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında "Keşko" ailesinden 8 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, ayrıca Zeytun Mahallesi'nde evleri ve apartmanları yıkarken bölgenin çeşitli noktalarına topçu saldırısı da düzenledi.

Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ölen 2 Filistinlinin cenazesi El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

İsrail helikopterinin Gazze kentindeki Samir Kavşağı çevresinde bir apartmanı hedef alan saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.