İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti

Güncelleme:
Gazze'de gün içinde İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralı sayısı ise 7'ye yükseldi

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin batısındaki Haydar Kavşağı'nda bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, biri kadın 2 kişi de yaralanmıştı.

Hedef alınan bölgelerin, İsrail ordusunun konuşlandığı "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın dışında kaldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
