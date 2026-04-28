İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin batısındaki Haydar Kavşağı'nda bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, biri kadın 2 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'de gün içinde İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralı sayısı ise 7'ye yükseldi.

Hedef alınan bölgelerin, İsrail ordusunun konuşlandığı "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın dışında kaldığı aktarıldı.