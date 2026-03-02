İsrail Ordusu Gazze'nin Kuzeyini Topçu Ateşine Tuttu: 2 Ölü

GAZZE, 2 Mart (Xinhua) -- İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine düzenlediği topçu saldırısında en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli yerel kaynakların bildirdiğine göre pazar günü gerçekleşen saldırıda yerlerinden edilmiş ailelerin yaşadığı El-Curn bölgesi hedef alındı.

Sağlık kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

İsrail ordusu saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Hamas, Gazze genelinde evlerin yıkılmasına yol açan kara ve hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların yanı sıra her gün hava ve topçu saldırıları gerçekleştiren İsrail'in, ateşkesi defaatle ihlal ettiğini söyledi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazar günü açıkladığı son verilere göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 72.096 Filistinli hayatını kaybederken, 171.791 kişi de yaralandı.

10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 629 kişinin yaşamını yitirdiği, 1.693 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua