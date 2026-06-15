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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide beldesinde düzenlediği saldırıda Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide beldesinde düzenlediği saldırıda Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail güçlerinin beldede Filistinli Nadiye Kemal Ayaş'ın evinin yanındaki bölgeyi hedef alması sonucu Filistinli kadın hayatını kaybetti.

İsrail, ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze'ye karşı iki yıl süren soykırım savaşı başlattı. Söz konusu saldırılar sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı. Ayrıca bölgedeki altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi.??????

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, günlük bombardımanlarını sürdürerek saldırılarına devam ediyor. Bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 986 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 bin 138 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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