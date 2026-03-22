İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir alanı hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 253'e ulaştı.
İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde sivillerin bulunduğu bir alana düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Yaralılar, Şifa Hastanesi'ne nakledildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 253 kişi hayatını kaybetti, 171 bin 912 kişi yaralandı.
Kaynak: AA / Ramzi Mahmud