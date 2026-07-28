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İsrail'in Gazze saldırısında 17 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah ve Han Yunus kentinin batısındaki bölgelere düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah ve Han Yunus kentinin batısındaki bölgelere düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Suk bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda yaralanan 9 Filistinli El-Avde Sağlık Kompleksi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıkları, Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kampta İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Aynı şekilde İsrail askerlerinin Han Yunus kentinin batısında yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kampta açtığı ateşte 5 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA
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