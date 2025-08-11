İsrail ordusu Gazze'de gazetecileri hedef aldı! 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda 5 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken; İsrail ordusu son olarak Gazze'deki gazetecilerin çadırlarını hedef aldı.

5 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra saldırı düzenledi.Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman yaşamını yitirdi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti. Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu - Güncel
