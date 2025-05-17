İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Sonrası 200'den Fazla Ölü

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Sonrası 200'den Fazla Ölü
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son 48 saatte 200'den fazla kişiyi öldürdüğü ve 300 binden fazla insanın zorla yerinden edildiği bildirildi. Yetkililer, sivil savunma ekiplerinin olaya müdahale etmesine engel olunduğunu ve insani kriz yaşandığını açıkladı.

İsrail ordusunun, son 48 saatte Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 200'ü aşkın kişiyi öldürdüğü, 300 bini aşkın kişiyi de zorla yerinden ettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son 2 gün içinde sadece Gazze'nin kuzeyinde işlediği katliamlarda en az 200 kişinin öldüğü ifade edildi.

Bu süre zarfında 1000 konutun tamamen ya da kısmen yıkıldığı ve en az 300 bin kişinin zorla yerinden edildiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin, saldırıların gerçekleştiği yerlere ulaşmasını engellemesi nedeniyle halen enkaz altında yaklaşık 140 kişi olduğu kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyinde hareket eden tüm nesnelerin doğrudan ve sistematik olarak hedef alındığına, "Gideon'un Savaş Arabaları" olarak adlandırılan kapsamlı saldırılarla binlerce sivilin yerinden edildiğine dikkati çekilen açıklamada, Tel ez-Zater, Cibaliya ve Beyt Lahiya'da yüzlerce çadırın da İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla (İHA) yakıldığı bildirildi.

Açıklamada, yerinden edilen binlerce kişinin altyapısı çökmüş durumda olan ve yeterli barınma merkezi ile çadır bulunmayan Gazze kentine göç ettiği, gıda, su ve ilaç gibi temel insani ihtiyaçların karşılanamadığı bu kente yapılan yeni göçlerin insani bir felaketin habercisi olduğu vurgulandı.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayanların, İsrail tarafından tüm dünyanın gözü önünde etnik temizliğe ve soykırıma tabi tutulduğuna işaret edilen açıklamada, artan katliamların durdurulması ve sistematik soykırımın son bulması için acil uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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