İsrail Ordusunun Gazze'deki Hava Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE/KUDÜS, 24 Mart (Xinhua) -- İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi İsmail Berhum ve en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Xinhua'ya konuşan Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının pazar günü cerrahi bölümünün bulunduğu acil servisinin ikinci katına en az bir füzeyle saldırması nedeniyle hastanede büyük bir yangın çıktığını söyledi.

Sağlık görevlileri, Xinhua'ya yaptıkları açıklamada aralarında Berhum'un da bulunduğu 5 kişinin cansız bedenine ve çok sayıda yaralıya ulaştıklarını, bazı yaralıların durumunun ise kritik olduğunu belirtti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin akşam saatlerinde yaptıkları açıklamada, "İsrail ordusu kısa bir süre önce Nasır Hastanesi'nde çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu cerrahi bölümünü hedef aldı ve saldırı nedeniyle büyük bir yangın çıktı" denildi.

Hamas'tan daha sonra yapılan açıklamada hastanede tedavi gören Berhum'un saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.

Gazze'deki en büyük ikinci hastane olan Nasır Hastanesi, savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana birçok İsrail saldırısına maruz kaldı.

Öte yandan İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, pazar günü yaptıkları ortak açıklamada Hamas'ın üst düzey lideri ve siyasi büro üyesi Salah el-Berdevil'in İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine gece düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamayı doğrulayan Hamas, Berdevil'in Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı kamptaki bir çadırda bulunduğu sırada eşiyle birlikte öldürüldüğünü açıkladı.