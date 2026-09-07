İsrail Ateşkesi İhlal Etti: Gazze'de Bir Kişi Öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir motosikleti hedef alması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde 2 kişinin bindiği bir motosikleti hedef aldı.

İsrail saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti ve bazı yaralananlar oldu. Durumu ağır olanların da aralarında bulunduğu yaralılar ile yaşamını yitiren Filistinlinin cenazesi Nasır Hastanesine getirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden beri İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1344 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 481'i de yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 bin 651 Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazlası da yaralandı.

Kaynak: AA