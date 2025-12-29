İsrail ordusu, Batı Şeria'da zırhlı araçla arabasına çarptığı Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da zırhlı araçla arabasını çarptığı Filistinliyi yaralarken, ayaklarından engelli yaşlı bir vatandaşa da kötü muamelede bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde İsrail ordusuna ait bir askeri aracın Fadi Marvah'a ait otomobili çarptığı belirtildi.

Otomobilin ciddi zarar gördüğü ve Filistinli vatandaşın yaralandığı aktarılan haberde, Kızılay ekiplerinin ilk müdahaleden sonra Marvah'ı hastaneye kaldırdığı kaydedildi.

Öte yandan Filistin'in Sesi Radyosu, Batı Şeria'nın El Halil kentinde 61 yaşında ve ayağından engelli Said el-Amur'a kötü muamelede bulunan İsrail askerlerinin görselini, sosyal medya hesabında yayımladı.

Ayağı kesik ve 2 baston kullanarak yürümeye çalışan Amur, İsrailli bir asker tarafından yere düşürüldükten sonra tekmelenirken diğer bir asker de kendisine silahını doğrultuyor.

İsrailli askerlerin kötü muamelesine maruz kalan Amur, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen nisan ayındaki silahlı saldırılarında ayağını kaybetmişti.

Birçok kez yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalan Amur, son olarak 2 hafta önce İsrailli biri tarafından darbedilerek yaralanmıştı.