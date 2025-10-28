Haberler

İsrail Ordusunun Cenin Kentinde Filistinli 3 Genç Öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde sabah saatlerinde düzenlediği baskında 3 Filistinli genci infaz etti. Olayda, zeytin bahçelerinde yangın çıkmasına neden olan hava saldırıları da gerçekleştirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli 3 genci öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinde Cenin kentinin batısındaki Kafr Kud köyüne baskın düzenleyerek tarımsal alandaki bir yeri kuşatma altına aldığı belirtildi.

Haberde, "İşgalci İsrail güçleri, Kafr Kud köyünde Filistinli 3 genci infaz etti ve naaşlarını alıkoydu." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun baskınında yaşamını yitirenlerin kimlik bilgilerinin henüz öğrenilemediği aktarılan haberde, İsrail güçlerinin aynı bölgede bir aracı bombalaması sonucu zeytin bahçelerinde yangın çıktığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) yönlendirmeleri doğrultusunda Batı Şeria'nın kuzeyinde "silahlı bazı kişilere" hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Balıkesir'deki depremde Manisa'da bir evin tavanı çöktü

Görüntü Balıkesir'den değil! 6.1'lik deprem bir şehri daha fena vurdu
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Takımın eski yıldızından Fener taraftarını duygulandıran görüntü

Fener taraftarını duygulandıran görüntü
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
Sean 'Diddy' Combs'un tahliye tarihi belli oldu

Ünlü rapçinin cezaevinden çıkacağı tarih belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.