İsrail Ordusunun Cenin Kentinde Filistinli 3 Genç Öldürüldü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli 3 genci öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinde Cenin kentinin batısındaki Kafr Kud köyüne baskın düzenleyerek tarımsal alandaki bir yeri kuşatma altına aldığı belirtildi.

Haberde, "İşgalci İsrail güçleri, Kafr Kud köyünde Filistinli 3 genci infaz etti ve naaşlarını alıkoydu." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun baskınında yaşamını yitirenlerin kimlik bilgilerinin henüz öğrenilemediği aktarılan haberde, İsrail güçlerinin aynı bölgede bir aracı bombalaması sonucu zeytin bahçelerinde yangın çıktığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) yönlendirmeleri doğrultusunda Batı Şeria'nın kuzeyinde "silahlı bazı kişilere" hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.