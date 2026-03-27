İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Beyrut'taki AA muhabiri, İsrail ordusunun, daha önce saldırı tehdidi yayınladığı Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi gece saatlerinde bombaladığını aktardı. Saldırının ardından Beyrut ve çevresinde 3 patlama meydana geldi. Hedef alınan noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan basınına yansıyan görüntülerde "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye'deki bir binanın hedef alındığı, binada büyük hasar oluştuğu dikkati çekti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Dahiye'nin Tahvidet el-Gadir Mahallesi'ni hedef alan saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.