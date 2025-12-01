Haberler

İsrail Ordusunun Ateşkesi İhlal Ederek Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze'deki ateşkese rağmen bir Filistinliyi öldürdü ve çeşitli bölgeleri bombardımana tuttu. Gazze Hükümeti, İsrail'in ateşkes anlaşmasını 591 kez ihlal ettiğini ve 357 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde işgal altında tuttuğu "Sarı Hattın" dışında kalan bölgede ateşkese rağmen 1 Filistinliyi öldürdü.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne ateş açıldı.

Saldırı nedeniyle 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının, Gazze'de sağlanan ateşkese göre İsrail ordusunun çekilmesi gereken "Sarı Hattın" dışında kalan bölgeye düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinin doğu bölgelerini topçu atışıyla hedef aldı, havadan ise helikopterlerinden yoğun şekilde ateş açtı.

Görgü tanıkları, topçu atışlarıyla hedef alınan Refah kentinin doğu bölgelerinin yoğun şekilde bombalandığını ve hedef alınan noktalardan dumanların yükseldiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu, anlaşmaya göre "Sarı Hat" olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.

Gazze Hükümetinin Medya Ofisinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 591 kez ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 357 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush - Güncel
