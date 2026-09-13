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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırıları sürüyor

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İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Yukarı Nebatiye beldesini 15 dakikadan kısa süre içinde 2 kez hedef aldı.

Savaş uçakları, Yukarı Nebatiye'nin dış kesimlerindeki Ali Tahir ormanlık alanına da hava saldırısı düzenlerken, Kefertebnit beldesini art arda 3 kez bombaladı.

İsrail ordusu ayrıca Doğu Zavtar beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırılarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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