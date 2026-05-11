İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Tul, Kefer Rumman, Haris, Yumhur Şakif, Kefer Tebnit, Şevkin ve Aba beldelerini hedef aldı.

Nebatiye vilayetine bağlı Aba beldesine düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
