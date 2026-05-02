İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine akşam düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde Doğu Zavtar, Mivdon, Şehabiyye, Zibdin, Deyr Zehrani, Düveyr, Kefre, Cümeycime ve Mansuri beldelerini hedef aldı.

Zibdin beldesinde ev ve iş yerlerini hedef alan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) da Hafur bölgesinde bir aracı hedef aldığı, İHA'nın bölgede alçak irtifada uçuş yapması nedeniyle sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığı aktarıldı.

İsrail'e ait bir İHA'nın ayrıca Semaiyye beldesine de saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
