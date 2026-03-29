İsrail, Tahran'da hava savunma sistemleri ve balistik füze tesislerini hedef aldığını öne sürdü

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında hava savunma sistemleri ile balistik füze üretim ve depolama tesislerini hedef aldığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının hava saldırılarıyla İran'ın askeri altyapısını ve tesislerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, cumartesi gecesi gerçekleştirilen hava saldırılarında İran Savunma Bakanlığına bağlı balistik füzelerin kritik bileşenlerini üreten bir tesisin vurulduğu öne sürüldü.

Balistik füzelerin montajı ve operasyonel hale getirilmesi için kritik bileşenlerin geliştirildiği tesisten İran'da yalnızca iki tane olduğunu aktarıldı.

Tahran'a yönelik gece saldırılarında İran Savunma Bakanlığına ait balistik füze motorları üretim tesisleri, bir silah üretim ve depolama tesisi, İHA motorları üretim tesisinin hedef alındığı ileri sürüldü.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.