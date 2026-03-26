İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmada 21 yaşındaki Başçavuş Ori Greenberg'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Gece saatlerinde Hizbullah mensuplarıyla yaşanan çatışma sonrası, Lübnan'da devam eden saldırılarda toplamda 1094 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde gece saatlerinde Golani Tugayı'nın keşif birliğinin Hizbullah mensuplarıyla çatışmaya girdiği bildirildi.

Açıklamada, Ori Greenberg isimli 21 yaşındaki askerin ailesine haber verildiği aktarıldı.

Başçavuş rütbesindeki Greenberg, ordunun Lübnan'ın güneyinde giriştiği kara saldırılarının ardından öldüğünü duyurduğu üçüncü asker oldu.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir askerinin "dost ateşiyle" yaralandığını, 15 askerin ise hipotermi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını da açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
