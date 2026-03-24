Haberler

İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki bazı köylere saldırı tehdidi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki el-Burğuliyye ve Reşidiyye köylerine saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Bölge halkı, tahliye edilmeleri için Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarıldı. 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölü sayısı 1039'a yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı köyler için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki el-Burğuliyye ve Reşidiyye köylerine saldırı düzenleyeceklerini belirtti.

Tahliye tehdidini sürdüren Adraee, bölge halkından Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1039'a yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında ülke içinde zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyon 162 bin 237'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
