İsrail Ordusundan Lübnan'a İHA Saldırıları

İsrail ordusu, dün hava saldırılarıyla hedef aldığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun uçuşlar gerçekleştirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait 3 İHA'nın Beyrut'un güney bölgeleri üzerinde yoğun uçuşlar yaptığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, dün Beyrut'un güneyinde yer alan Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra 3 füzeyle bombalamıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da basına yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını söylemişti.