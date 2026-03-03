Haberler

İsrail, Lübnan'da Cemaat-i İslami partisinin Sayda kentindeki merkezine saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'da Cemaat-i İslami'nin merkezine hava saldırısı düzenlerken, ülkenin güneyindeki diğer beldelere de saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'daki başlıca siyasi güçlerden Cemaat-i İslami'nin Sayda kentindeki merkezine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Sayda kentinin Büyük Bostan Mahallesi'nde Cemaat-i İslami'nin merkezini hedef aldı.

İsrail uçakları ayrıca ülkenin güneyindeki Mivdon, Davudiyye ve Yukarı Nebatiye beldelerine saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
