İsrail, Lübnan'da Cemaat-i İslami partisinin Sayda kentindeki merkezine saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'da Cemaat-i İslami'nin merkezine hava saldırısı düzenlerken, ülkenin güneyindeki diğer beldelere de saldırılar gerçekleştirdi.
İsrail ordusu, Lübnan'daki başlıca siyasi güçlerden Cemaat-i İslami'nin Sayda kentindeki merkezine hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Sayda kentinin Büyük Bostan Mahallesi'nde Cemaat-i İslami'nin merkezini hedef aldı.
İsrail uçakları ayrıca ülkenin güneyindeki Mivdon, Davudiyye ve Yukarı Nebatiye beldelerine saldırılar düzenledi.
Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan