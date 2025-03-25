İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısı sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Nebatiye kentine bağlı Kakaiye el-Cisr beldesinde bir aracın hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırının İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştiği aktarılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.