İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir polis merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının bulunduğu bildiriliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir polis merkezine düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi bir kez daha ihlal eden İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Bureyc Mülteci Kampı'ndaki polis merkezini hedef aldı.

İsrail ordusunun kamptaki bir polis merkezine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Ordunun, ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasına düzenlediği hava saldırısında da bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
