Ateşkesi ihlal eden İsrail, ramazan ayında da Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirmeye devam ediyor. Aynı zamanda, sivillere yönelik yoğun ateş açıldığı bildiriliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlalleri ramazan ayında da sürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinin doğusunda iki hava saldırısı düzenledi.

Ayrıca kentin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde İsrail araçlarından sivillerin evlerine ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına yoğun ateş açıldı, ayrıca aralıklı topçu atışları yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda bulunan bina ve tesisleri patlatarak yıktı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde de İsrail araçlarından yoğun ateş açıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
