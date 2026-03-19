İsrail'in Gazze'nin doğusunda sivilleri hedef aldığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda sivillerin bulunduğu bir alana düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Sağlık kaynaklarına göre 1 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu