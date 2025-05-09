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İsrail Ordusundan Gazze Açıklaması: 2 Asker Öldü, 4'ü Yaralı

İsrail Ordusundan Gazze Açıklaması: 2 Asker Öldü, 4'ü Yaralı
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 2 askerinin öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını açıkladı. Bölgedeki çatışmalarda askerlerin bulunduğu binalar hedef alındı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenlediği, gıda ve insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nde 2 askerinin öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İstihkam Taburu'ndan Çavuş Yishai Elyakim Urbach (20) ile Golani Tugayı'ndan Yam Frid'in (21) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Urbach'ın öldüğü olayda bir, Frid'in öldüğü olayda da 3 İsrail askerinin ağır yaralandığı aktarıldı.

Times of Israel'in haberinde, İsrail ordusunun ön raporuna değinildi.

Refah kentinde Urbach'ın öldüğü olayda İsrail askerlerinin konuşlu olduğu bir binanın RPG ile hedef alınması sonucu kısmen çöktüğü kaydedildi.

Aynı bölgede zırhlı askeri nakil aracının patlayıcıyla hedef alınması sonucu Frid'in öldüğü, 3'ü ağır 4 askerin yaralandığı ifade edildi.

Böylece, İsrail ordusunun "ismi açıklanmasına izin verilenler" başlığıyla paylaştığı verilere göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı 856'ya yükseldi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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