İsrail ordusu Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Deyr Dibvan beldesinde 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Silahlı İsraillilerin saldırısının ardından düzenlenen baskında, bir Filistinlinin öldüğü bildiriliyor. Saldırılar son dönemde artış göstermiş durumda.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Deyr Dibvan beldesinde 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin Deyr Dibvan beldesinin çevresine saldırarak Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtığı, İsrail ordusunun ise beldenin girişindeki köprüyü kapatarak beldeye giriş ve çıkışları engelledi.

İsrail askerleri silahlı İsraillilerin saldırısının ardından beldeye baskın düzenleyerek, yaklaşık 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah'ın doğusundaki beldelerde, İsrail ordusunun koruması altında düzenledikleri saldırılarında son dönemde artış yaşandığı, bu saldırılarda can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasar meydana geldiği ifade ediliyor.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin Deyr Debvan beldesinde İsrailli silahlı saldırganların açtığı ateş sonucu sırtından yaralanan bir Filistinliyi hastaneye kaldırdığı ifade edilmişti.

WAFA'da yer alan haberde ise gaspçı İsraillilerin saldırısında yaralanan 29 yaşındaki Avde Atıf Avavide isimli Filistinlinin hastanede yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi

Sörf yaparken aşk tazelediler
