İsrail ordusu, Filistinli bir aileyi, oğullarının naaşını mezardan çıkararak başka bir yere defnetmeye zorladı

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinli aileyi, oğullarının naaşını mezardan çıkararak başka bir yere defnetmeye zorladığı bildirildi. Bölgeye gelen İsrail askerleri, mezarlığın yakınındaki yerleşime gerekçe göstererek aileye baskı yaptı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gün içinde Asasa köyü mezarlığında defnedilen bir kişinin mezarını kazmaya başladığını aktardı.

Kaynaklar, daha sonra bölgeye gelen İsrail askerlerinin, mezarlığın "Sanur/Tersala" yerleşim yerine yakın olduğu gerekçesiyle aileyi naaşı mezardan çıkarıp başka bir yere nakletmeye zorladığını belirtti.

İsrail makamları geçen ay, 2005 yılında boşaltılan ve Ceba beldesine ait topraklar üzerine kurulu "Sanur" yerleşim yerine yeniden İsraillileri geri getirmişti.

İsrail, eski Başbakan Ariel Şaron döneminde, 2005 yılında "ayrılma planı" kapsamında Gazze Şeridi'ndeki ve Batı Şeria'daki bazı yerleşimlerden çekilmişti. Bu kapsamda "Sanur" yerleşimi de tahliye edilmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusu o tarihten bu yana Cenin ilindeki Ceba ve Silat ez-Zahr beldelerine sık sık baskın düzenleyerek Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail ordusunun, Cenin-Nablus yolu üzerindeki ve Ceba beldesi sakinlerine ait bazı iş yerleri için de yerleşime yakın oldukları gerekçesiyle yıkım tebligatı gönderdiği kaydedildi.

İsrail makamları 29 Nisan'da "Sanur" yerleşiminde 126 yeni konut biriminin inşasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son dönemde İsrail ordusunun baskınları, gözaltıları ve güç kullanımının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

