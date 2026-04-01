İsrail ordusunun Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği üç saldırıda 5 kişi öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentinin Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybetmesine, 21 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırılar sonucunda şiddetli patlamalar ve yangınlar meydana geldi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Dahiye'nin Cinah bölgesini hedef aldı.

Saldırılar nedeniyle Beyrut ve çevresinde şiddetli 3 patlama sesi duyuldu.

Hedef alınan noktadaki araçlarda yangın çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, saldırının İsrail savaş gemileri tarafından düzenlendiği, birkaç aracın hedef alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
