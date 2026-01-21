Haberler

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

Güncelleme:
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenleyerek binaları hedef aldı. Görgü tanıkları, saldırıların Gazze kenti, Deyr Belah ve Han Yunus gibi çeşitli bölgeleri kapsadığını bildirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimde yer alan Deyr Belah kentlerini havadan hedef aldı.

Ayrıca İsrail güçleri, kuzeydeki Şeyh Zayid kentinde saldırılardan geride kalan bina ve tesisleri havaya uçurdu. Patlamalar, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde hissedildi.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri ise Gazze kentinin sahiline doğru makineli tüfekle ateş açtı. Gazze kentinin doğu bölgelerine de hem havadan hem karadan ateş açıldı.

Güneydeki Han Yunus kentinde ise doğu bölgeleri askeri araçlardan açılan yoğun ateşle hedef alındı.

Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
