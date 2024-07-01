Üye Girişi
Haberler

İsrail ordusunda deprem! 900 subay emekli olmak için talepte bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 Ekim 2022'den bu yana Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı sürdüren ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusunda ciddi bir kriz hakim. Saldırıların başladığı günden bu yana yüzbaşı ve yarbay rütbesindeki yaklaşık 900 subayın emekli olmak için talepte bulunduğu öğrenildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana yüzbaşı ve yarbay rütbesindeki yaklaşık 900 subay emekli olmak için talepte bulundu.

SUBAYLAR EMEKLİ OLMAK İSTİYOR

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, Gazze'ye saldırıların başlamasından beri orduda emekli olmak isteyen subayların sayısında görülen çarpıcı artışa dikkat çekildi.

TEMEL GEREKÇE 7 EKİM SALDIRILARI

Habere göre, 7 Ekim'den bu yana orduda yüzbaşı ve yarbay rütbelerinde emekli olmak isteyenlerin sayısı 900'e yaklaştı. Emeklilik şartlarının incelenmesi konusunda talepte bulunan söz konusu subayların temel gerekçesi ise 7 Ekim saldırıları ve ordunun gayrimeşru hale getirilmesi.

İSTİFALARIN SAYISI SON 1 YILDA 9 KATINA ÇIKTI

Orduda son aylarda komuta kademelerinde artan huzursuzluk zaman zaman gündeme geliyor. İsrail ordusunda her yıl ortalama yüzbaşı ve yarbay rütbelerinde 100 ila 120 subay emekli olmak isterken, son bir yılda sayının 9 katına çıkması orduda yeni bir kriz olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Deprem İsrail Hakim Gazze Politika Güncel Haberler

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

 'Suriye uyruklu kişiden çocuğa cinsel istismar' haberlerine yayın yasağı getirildi

"Suriye uyruklu kişiden çocuğa cinsel istismar" haberlerine yayın yasağı getirildi

 Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

 Üzerlerine yıldırım düşen 10 hayvan telef oldu! Korku dolu anlar yaşayan çoban ölümden döndü

Üzerlerine yıldırım düşen 10 hayvan telef oldu! Korku dolu anlar yaşayan çoban ölümden döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title