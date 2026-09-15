İsrail ordusunda bir yedek asker daha intihar etti

İntihar vakalarının giderek arttığı İsrail ordusunda bir yedek askerin daha yaşamına son verdiği bildirildi.

İsrail'de yayımlanan Arutz Sheva gazetesinin haberinde, ülkenin orta kesiminde bir yedek askerin ölü bulunduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu olayın son aylarda yedek askerler arasında görülen bir dizi intihar vakasının devamı olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu ise yedek askerin ölüm nedeninin henüz netleştirilmediğini savunurken, olaya ilişkin soruşturma açıldığını açıkladı.

Bu ay başında yedek birliklerde görev yapan 46 yaşındaki bir İsrail askeri intihar etmişti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, 2025 yılında görev başındayken 22 İsrail askeri intihar etmiş, bu durum İsrail ordusunda son 15 yılda en yüksek yıllık intihar sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail'de, orduda intihar vakalarında görülen artışın, Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların yol açtığı psikolojik travmalarla bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: AA