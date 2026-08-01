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İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti

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- Yılın başından bu yana kendi yaşamına son veren asker sayısı 17'ye yükseldi

İntihar vakalarının giderek arttığı İsrail ordusunda bir askerin daha yaşamına son verdiği ifade edildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail ordusunda görevli bir yedek askerin, dün ülkenin güneyindeki Birüssebi kenti yakınlarında ormanda intihar ettiği belirtildi.

Gazetenin derlediği verilere göre, bu ölümle birlikte yılbaşından bu yana intihar eden İsrail askerlerinin sayısı 17'ye ulaştı.

İsrail ordusunda bu hafta 2 kadın askerin intihar ettiği bildirilmişti.

Gazetenin daha önce yayımladığı rapora göre, 2025 yılında görev başındayken 22 asker intihar etmiş, bu durum İsrail ordusunda son 15 yılda kaydedilen en yüksek yıllık intihar sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail basınında son aylarda yer alan haberlerde, orduda intihar vakalarında görülen artışın, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların yol açtığı psikolojik travmalarla bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: AA
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