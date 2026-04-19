Lübnan'ın güneyinde bir İsrail askeri daha öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde geçici ateşkesin ihlali sırasında bir yedek askerinin hayatını kaybettiğini ve 9 askerinin yaralandığını açıkladı. Bu olay, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölen asker sayısını 15'e yükseltti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Lidor Porat" adlı başçavuş rütbesindeki askerin Lübnan'ın güneyinde meydana gelen bir olay sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 31 yaşındaki Porat'ın öldüğü olayda biri ağır olmak üzere 9 askerin yaralandığı ifade edildi.

Böylece İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 15'e yükseldi.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

İsrail ordusu ise Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek, düzenlediği saldırılarla 10 günlük geçici ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat
