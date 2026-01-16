Haberler

İsrail ordusuna ait arızalı helikopter tahliyesi sırasında halat kopması sonucu yere çakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusuna ait arızalı bir 'Black Hawk' helikopteri, Batı Şeria'da tahliye edildiği esnada halatın kopması sonucu düştü. Olayda herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadı, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İsrail ordusuna ait arızalı "Black Hawk" tipi bir helikopter, işgal altındaki Batı Şeria'da tahliye edildiği esnada halatın kopması sonucu düştü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, helikopterin hafta başında olumsuz hava koşulları nedeniyle Beytüllahim'in güneyindeki yasa dışı Guş Etzion yerleşimi yakınlarında açık araziye acil iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen "kurtarma operasyonu" sırasında helikopter havadan taşındığı sırada bağlantı halatının kopması sonucu yere çakıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken kazaya ilişkin ordu içinde soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, envanterindeki "Black Hawk" tipi helikopterleri rutin ulaştırma görevleri ve asker sevkiyatı için kullanıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı

Nevin öğretmenin merakla beklediği rapor sonucu çıktı
Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi

Üniversitede skandal! Hademelikten koordinatörlüğe yükseldi