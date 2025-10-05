Haberler

İsrail'e şok saldırı! Son anda engellediler

İsrail ordusu, Yemen'den Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentine fırlatılan bir insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. Olayın ardından kentte sirenler çalmaya başladı.

İsrail ordusu, Yemen'den Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentine fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail, bölge ülkelerine yönelik de saldırı düzenlemeye devam ediyor. Özellikle Lübnan ve Yemen İsrail'in hedefi halinde.

İSRAİL'E ŞOK SALDIRI

Öte yandan Yemen'den İsrail'e misilleme saldırıları da yapılıyor. Son olarak Yemen'den Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentine insansız hava aracı fırlatıldı.

SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin Yemen'den fırlatılan İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İHA'nın engellenmesi sonucu düşen bazı parçaların ardından kentte sirenler devreye girdi.
Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
